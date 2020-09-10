В течение ближайшего 10-летия в Татарстане хотят сдавать по 3 млн кв. метров жилья ежегодно

Каждые 10 лет, начиная с 2000 года, Татарстан прибавлял к объемам вводимого жилья по 500 тыс. кв. метров, заявил сегодня министр строительства Фарит Ханифов во время дискуссии «Жилищное строительство в регионе» в рамках форума «100% Татарстан».

По его словам, на предстоящее 10-летие стоит еще более амбициозная задача — планируется поднять эту планку «плюсом» до 1 млн кв. метров. Это значит, что если в течение ближайшего 10-летия в Татарстане сдают в среднем около 3 млн кв. метров ежегодно, то с 2030 года будут вводить почти по 4 млн кв. метров жилья в год. Министр заметил, что до сих пор доля индивидуального строительства составляла 38—45% от общего объема возводимых квадратных метров в республике. В этом году она должна превысить 50%.

Кроме того, с подачи президента Татарстана Рустама Минниханова, который возглавляет рабочую группу Госсовета РФ по развитию рынка жилья и созданию комфортной среды, сейчас обсуждается вопрос расширения субсидий по сельской ипотеке с 1 млрд до 3 млрд рублей.

Напомним, на конец августа в Татарстане ввели в эксплуатацию 1 млн 733,6 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 58% от плана.