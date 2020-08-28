В Татарстане ввели в эксплуатацию более 55% жилья от плана

В Татарстане ввели в эксплуатацию 1 млн 733,6 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 58% от плана, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов.



За две недели динамика строительства жилья в республике составила 83,4 тыс. кв. метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года введено 104,6%.

Также за две недели в республике введен в эксплуатацию один многоквартирный дом в Сабинском районе и восемь частных жилых домов в Черемшанском районе. Из запланированных в 2020 году объектов инвестпрограммы ГЖФ осталось достроить 68 домов, из которых 38 уже находятся в высокой степени готовности, сообщает пресс-служба президента РТ.



По программе многоквартирного инвестиционного жилья запланирован ввод 177-ми многоквартирных домов. Из них введен в эксплуатацию 81 дом. Оставшиеся 72 дома находятся в высокой степени готовности, в средней — 24 дома.

По линии индивидуального жилищного строительства в 2020 году планируется построить 10680 домов. Уже введено в эксплуатацию 8048 из них, что составляет 75,3 % от плана.

Напомним, две недели назад Ханифов сообщал, что в Татарстане ввели в эксплуатацию более 55% жилья от плана.

