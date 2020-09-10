Deutsche Bank рассказал о наступлении «эпохи беспорядка»

Эпоха глобализации, которая длится с 1980 года, подходит к концу. На смену ей приходит «век беспорядка», говорится в исследовании Deutsche Bank.



Эта эпоха будет характеризоваться возвышением экономики Китая над США и сопутствующей напряженностью в отношениях между ними, продолжением роста глобального долга, политикой «вертолетных денег» от государств и усилением миллениалов (вступивших во взрослую жизнь в XXI веке) и более молодых поколений, в том числе с точки зрения их электорального веса.

Автор доклада — стратег банка Джим Рейд и его коллеги считают, что государства столкнутся с ростом инфляции, люди станут более озабочены вопросами климата. Также возможна новая технологическая революция, пишет РБК.

Исследователи считают, что беспорядок будет определять новую эпоху, по крайней мере на первых порах, в течение десятилетия или больше.

