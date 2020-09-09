Сергей Павлик остался батыром «Кубка 100-летия ТАССР» в Москве

На прошедших выходных в Москве завершились всероссийские соревнования по поясной борьбе корэш «Кубок 100-летия ТАССР».

Первые раунды турнира прошли во дворце единоборств «Ак Барс» в Казани. Вышедшие в полуфинал «тяжеловесы» выяснили победителя в Москве в рамках бизнес-нетворкинга «Бизнес Сабантуй».

В решающих битвах в самой престижной весовой категории встретились представители четырех регионов: Сергей Павлик (Москва), Турал Азимов (Тюменская область), Руслан Маматов (Пермский край) и Фирдус Файзуллин (Республика Татарстан). Победителем и главным батыром турнира стал представитель Москвы Сергей Павлик.

Напомним, ранее в Федерации корэш России составили онлайн-рейтинг бойцов.