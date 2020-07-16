В Федерации корэш России составили онлайн-рейтинг бойцов

Федерация корэш России составила онлайн-рейтинг «Битва чемпионов корэш». Сильнейшие борцы были поделены на четыре категории, в каждой из которых определен свой победитель.

В весовой категории до 70 кг победу одержал восьмикратный чемпион России Руслан Нургалиев (Татарстан), в «весе» до 90 кг первым стал четырехкратный чемпион России Артур Зулькарнаев (Башкортостан), среди тяжеловесов (свыше 90 кг) победу завоевал трехкратный чемпион России Муса Галямов (Марий Эл), победителем абсолютного голосования стал чемпион России Игорь Волобуев (Тюменская область).

К участию в онлайн-рейтинге были допущены более 30 чемпионов России по корэш, завоевавших титул чемпиона в период с 2000 по 2020 год.

Онлайн-рейтинг прошел в три этапа. Вначале был проведен подсчет титулов и начисление баллов, после чего разыграно голосование среди подписчиков официального аккаунта Федерации корэш России в «Инстаграме». По сумме результатов двух этапов были отобраны по пять лидеров каждой весовой категории, среди этих 15 спортсменов и был проведен финальный этап голосования.

Главным призом победителя абсолютного голосования стал традиционный приз батыра — баран.

Напомним, ранее Федерация корэш России продлила аккредитацию до конца 2022 года.