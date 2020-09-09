Верховный суд Татарстана просит отпустить экс-главу бизнес-ассоциации Халиуллина из СИЗО

Фото: "Реальное время" (фото с приговора)

Сегодня в Верховном суде РТ начинается рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по делу о хищении 17 млн рублей из бюджета по программе «Лизинг-грант». Приговор оспаривают все осужденные, получившие реальные сроки, включая Хайдара Халиуллина, бывшего президента Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана, передает журналист «Реального времени».



На старте заседания защита Халиуллина намерена повторно заявить ходатайство о замене ему меры пресечения до вступления приговора в законную силу. Основанием для этого является серьезное заболевание, подтвержденное медиками ФСИН и препятствующее содержанию за решеткой, отмечает адвокат осужденного Павел Мазуренко.

Еще в июне со схожим ходатайством в Верховный суд обращался прокурор Татарстана. Илдус Нафиков просил заменить бывшему лидеру предпринимателей республики реальный арест домашним.

Тогда суд посчитал, что этот документ может быть рассмотрен лишь вместе с остальными материалами по делу. А их направление в апелляционную инстанцию затянула процедура ознакомления, которую в какой-то момент заморозили из-за пандемии коронавируса.

Напомним, приговор по делу «Лизинг-грант» Вахитовский райсуд Казани вынес еще в ноябре 2019-го, восемь из 23 фигурантов получили сроки в колонии. Халиуллину дали 7 лет и взяли под стражу в зале суда, несмотря на частичное оправдание. Он настаивает на невиновности.