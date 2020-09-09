Гендиректор «КАМАЗа» предположил, когда на российских дорогах будут ездить беспилотники

Гендиректор «КАМАЗа» Сергей Кокогин в своем интервью главе ТНВ Ильшату Аминову рассказал, что, по его мнению, беспилотные автомобили появятся на российских дорогах на рубеже 2030 года.

— Ну если ты хочешь спросить, верю ли я в беспилотный транспорт или нет, я отвечу: да, верю. Если сегодня на нашем производстве внедряем роботов, там тележки беспилотные ходят. Это же не вызывает ни у кого удивления», — отметил он.

На этапе испытаний существует несколько уровней автоматизации и предположить, как пройдет выход беспилотных транспортных средств на дороги общего пользования, довольно сложно.

— Мы опять возвращаемся к теме автомобиль без водителя, он будет, мое мнение, где-то на рубеже 2030 года, и дальше он будет.



Полное интервью с руководителем автогиганта — в материале «Реального времени».