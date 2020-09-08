Молодежная сборная России уступила Польше в квалификации Евро-2021

Сборная России по футболу проиграла Польши (0:1) в отборочном раунде чемпионата Европы среди молодежных команд — 2021.

Единственный мяч был забит Патриком Дзичеком ударом головой после розыгрыша углового.

Несмотря на поражение, сборная России осталась во главе турнирной таблицы в 5-й отборочной группе. При этом Польша сократила отставание до одного очка, имея одну игру в запасе.

Команда Михаила Галактионова в двух оставшихся матчах сыграет с Эстонией (9 октября, дома) и Латвией (13 октября, в гостях).

Напомним, ранее победой над Венгрией отметилась взрослая сборная России.