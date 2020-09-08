Молодежная сборная России уступила Польше в квалификации Евро-2021
Сборная России по футболу проиграла Польши (0:1) в отборочном раунде чемпионата Европы среди молодежных команд — 2021.
Единственный мяч был забит Патриком Дзичеком ударом головой после розыгрыша углового.
Несмотря на поражение, сборная России осталась во главе турнирной таблицы в 5-й отборочной группе. При этом Польша сократила отставание до одного очка, имея одну игру в запасе.
Команда Михаила Галактионова в двух оставшихся матчах сыграет с Эстонией (9 октября, дома) и Латвией (13 октября, в гостях).
Напомним, ранее победой над Венгрией отметилась взрослая сборная России.СпортФутбол
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