За выходные в Татарстане произошло восемь аварий с участием диких животных

Только за выходные в Татарстане произошло восемь ДТП с участием диких животных. Такие данные предоставил Госкомитет по биоресурсам.

Две аварии произошли в Камско-Устьинском и Пестречинском районах, по одному случаю зафиксировано в Заинском, Лаишевском, Тукаевском и Бавлинском районах РТ. Чаще всего под колеса авто попадают лоси, косули и кабаны. В ведомстве отметили, что дикие звери выбегают на дороги из-за осеннего гона.

Госкомитет по биоресурсам призывает не игнорировать знаки о местах вероятного появления диких животных, соблюдать скоростной режим и быть осторожными.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане водитель Porsche насмерть сбил лося.

