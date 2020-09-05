В Татарстане водитель Porsche насмерть сбил лося

В Татарстане водитель Porsche насмерть сбил лося, выбежавшего на дорогу.

По данным очевидцев, сообщивших об инциденте в соцсетях, ДТП произошло около девяти утра на дороге возле баз отдыха. Лось вышел на дорогу, а водитель автомобиля не успел среагировать и сбил его.

От полученных травм животное скончалось. Владелец иномарки не пострадал, однако машине теперь необходим дорогостоящий ремонт.

В июле в Зеленодольском районе рядом с Новой Турой сбили лося.

