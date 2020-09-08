В Казанском регионе ГЖД обновляют вокзалы и пассажирские платформы

В этом году в Казанском регионе Горьковской железной дороги ведут работы по обновлению вокзалов и пассажирских платформ пригородов, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.



В республике благоустроены пассажирские павильоны на таких остановках, как 804 км, Новаторов, Займище, ВЧД и Васильево. Отремонтирована платформа на станции Корса, а в павильоне Аэроэкспресс заменена напольная и тактильная плитка для удобства маломобильных пассажиров.

До конца этого года запланирован капремонт остановок Бишбатман, 753 км и станции Кендери.

Ранее сообщалось, что на девяти железнодорожных переездах в Казанском регионе ГЖД появится система фотовидеофиксации.