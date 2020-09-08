«Тамбов» грозит бойкотом матча с «Уфой» из-за задержек по зарплате

Футболисты «Тамбова» могут бойкотировать матч против «Уфы» в рамках 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Они написали письмо губернатору области Александру Никитину и гендиректору клуба Ольге Коноваловой.

Команда грозит бойкотом тренировки и ближайшего матча из-за задержек по заработной плате. Футболисты и персонал клуба не получили зарплату за три прошлых месяца, а также бонусы и премии за сохранение места в РПЛ по итогам минувшего сезона.

Подписавшие письмо игроки требуют погасить задолженность до 11 сентября.

Наличие проблемы подтвердил и спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков, который обещал решить ситуацию в самое ближайшее время.

Напомним, игра «Уфы» против тамбовской команды состоится 12 сентября и планируется к показу по федеральному телеканалу «Матч ТВ».