«Матч ТВ» покажет в прямом эфире игру «Уфы» против «Тамбова»

Встреча между «Уфой» и «Тамбовом» в рамках 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) будет показана в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч пройдет на стадионе в Саранске 12 сентября, в субботу. Также в этот день на «Матч ТВ» состоится трансляция игры «Ахмат» — «Сочи».

Центральный матч 7-го тура ЦСКА — «Спартак» и поединок «Рубина» в Москве против «Динамо» будет показан по платному каналу «Матч Премьер».

Напомним, что на данный момент чемпионат России по футболу приостановлен из-за матчей сборных. РПЛ возобновится в конце недели тремя матчами 7-го тура.

Ранее стало известно, что домашний матч «Рубина» против «Спартака» состоится 20 сентября.