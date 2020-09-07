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«Матч ТВ» покажет в прямом эфире игру «Уфы» против «Тамбова»

12:11, 07.09.2020
«Матч ТВ» покажет в прямом эфире игру «Уфы» против «Тамбова»
Фото: vk.com/ufafc

Встреча между «Уфой» и «Тамбовом» в рамках 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) будет показана в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч пройдет на стадионе в Саранске 12 сентября, в субботу. Также в этот день на «Матч ТВ» состоится трансляция игры «Ахмат» — «Сочи».

Центральный матч 7-го тура ЦСКА — «Спартак» и поединок «Рубина» в Москве против «Динамо» будет показан по платному каналу «Матч Премьер».

Напомним, что на данный момент чемпионат России по футболу приостановлен из-за матчей сборных. РПЛ возобновится в конце недели тремя матчами 7-го тура.

Ранее стало известно, что домашний матч «Рубина» против «Спартака» состоится 20 сентября.

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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