Эксперт ВШЭ рассказал о плюсах строительства трассы М-12 «Москва — Казань»

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин назвал плюсы появления трассы М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань», которую планируют построить уже к 2024 году.



В первую очередь, трасса М-12 задумана как дорога высшей технической категории с лимитированным количеством входов. Там не будет светофоров, пешеходных переходов, на дороге установят барьерные ограждения, разделяющие потоки. Таким образом, на трассе практически не будет лобовых столкновений и ДТП с участием пешеходов.



Эксперты, опираясь на данные об аварийности на уже построенных участках М-12, обещают снижение количества ДТП со смертельным исходом на участке Москва — Казань по сравнению с сегодняшним (188 жертв) на 75% (до 25 потенциальных жертв).



Ввод трассы от Москвы до Казани обеспечит макроэкономический эффект в 2,4 трлн руб. и двукратное сокращение времени в пути. Для жителей близлежащих населенных пунктов есть свои плюсы: для них появятся новые рабочие места. Что касается самой дороги, то Блинкин отметил, что для большинства из них она будет недоступна.



Строительство новой трассы на руку и жителям населенных пунктов возле М-7. С этой дороги уберут транзитные фуры.

О других особенностях дороги, о разумной стоимости проезда по ней — в материале «Реального времени».