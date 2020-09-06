Врач рассказала, как смартфон влияет на память

Врач-терапевт Олеся Набокова рассказала, что из-за использования смартфонов человек начинает хуже запоминать факты и кратковременную информацию.

В тех случаях, когда человек уверен, что информация находится в свободном доступе, он начинает хуже запоминать факты по сравнению с ситуациями, когда доступ к ней ограничен.

Выяснилось, что у детей, которые активно пользуются гаджетами, замедлилась реакция на световые и звуковые сигналы, выросло число ошибок при письме, снизились показатели работоспособности и ослабли внимание со смысловой памятью. А у подростков, которые часто звонят по телефону и прикладывают его к правому уху, есть сложности с запоминанием абстрактных форм.

Для улучшения памяти следует делать следующие упражнения: устный счет, счет в обратном порядке и задачки с цифрами и словами. Также необходимо делать растяжку рук, запястий, шеи и плеч. Спать нужно не менее восьми часов. За два часа до отхода ко сну рекомендуется отказаться от использования гаджета, провести время с книгой, передает «Прайм» слова Набоковой.

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