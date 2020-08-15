Врач рассказал, как снизить вред от сидячей работы

Кардиолог Владимир Хорошев отметил, что сидячая поза является самой невыгодной для здоровья человека и эффективности его труда. А длительное сидение на одном месте и вовсе вредно, подчеркнул эксперт.

Врач объяснил,что когда человек стоит или лежит, то артерии у него находятся в выпрямленном состоянии. Но как только человек садится, просвет сужается и резко уменьшается приток артериальной крови к ногам, а это плохо, поскольку замедление кровотока в итоге ведет к быстрому нарастанию атеросклеротических изменений в этих артериях, что приводит к очень тяжелым последствиям, к поражению всего артериального русла нижних конечностей. В дальнейшем это потребует дорогостоящего лечения.

Кардиолог пояснил, что уменьшить последствия от постоянного сидения на рабочем месте помогут упражнения раз в полчаса-час или более удобное рабочее место. Хорошев также рассказал о стоячих рабочих местах, которые начали появляться в российских офисах. Кардиолог отметил, что стоячая поза не безвредна, однако если каждые 30 минут двигать стопами, то такое упражнение будет побуждать сокращаться мышцы, передает радио Sputnik.

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