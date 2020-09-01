В Казани открыли полилингвальный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию» — фото

Фото: Инна Серова

В Казани открыли полилингвальный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию». В церемонии принял участие Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

По его словам, порядка 400 учителей подготовлено для полилингвальных школ.

«Самый большой подарок родителя — передать ребенку родной язык», — отметил Шаймиев.

Мэр Казани Ильсур Метшин на открытии назвал полилингвальный комплекс дворцом для детей, и поблагодарил первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева и действующего главу республики Рустама Минниханова.

До открытия состоялась торжественная линейка. Детей на ней приветствовали на трех языках — русском, английском и татарском.