Трамп заявил, что у него нет доказательств отравления Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов нет доказательств отравления Навального, однако в Америке не ставят под сомнение выводы Германии.

Трамп пообещал изучить все документы, когда они поступят. Но он уже назвал произошедшее с Навальным трагедией.

«Это ужасно, это не должно происходить. У нас пока нет никаких доказательств, но я это изучу. [...] Я бы очень сильно разозлился, если бы оказалось, что так и есть», — сказал президент США (цитата по ТАСС).

По мнению Трампа, мировое сообщество должно «серьезно рассмотреть» обстоятельства предполагаемого отравления Навального.

Напомним, что 2 сентября Германия официально заявила, что в крови Навального было найдено отравляющее вещество «Новичок». Спустя день президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал данные Германии об отравлении фальсификацией. В доказательство своих слов он пообещал предоставить аудиозапись перехваченного телефонного разговора Варшавы и Берлина.

