Лукашенко объявил, что заявление Меркель об отравлении Навального сфальсифицировано

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заявления канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении оппозиционера Алексея Навального — это фальсификация.

В доказательство Лукашенко обещает предоставить премьер-министру России Михаилу Мишустину аудиозапись перехваченного телефонного разговора Варшавы и Берлина, передает «РИА Новости».



Напомним, что власти Германии сообщили о том, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Берлин не уведомлял Москву о своих выводах об отравлении Навального.

