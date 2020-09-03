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Лукашенко объявил, что заявление Меркель об отравлении Навального сфальсифицировано

13:20, 03.09.2020
Лукашенко объявил, что заявление Меркель об отравлении Навального сфальсифицировано
Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заявления канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении оппозиционера Алексея Навального — это фальсификация.

В доказательство Лукашенко обещает предоставить премьер-министру России Михаилу Мишустину аудиозапись перехваченного телефонного разговора Варшавы и Берлина, передает «РИА Новости».

Напомним, что власти Германии сообщили о том, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Берлин не уведомлял Москву о своих выводах об отравлении Навального.

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