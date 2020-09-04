Казанский художник Рустам QBic нарисовал новый мурал в Нижнем Новгороде

Казанский художник Рустам QBic нарисовал мурал «Выход из реальности» на одном из здании Нижнего Новгорода.

«Выходит так, что человек прошлого был натуралистом. Тогда он хотел докопаться до истины — природной истины, изучал ее, собирал научные труды, путешествовал, работал с наблюдением за природой. Люди прошлого, создавали материал-инструмент, которым они делились в своих книжных трудах и диссертациях», — пишет художник в своем Instagram.

Сегодня же современный человек удовлетворяет свое любопытство с помощью цифровых технологий, тем самым отстраняясь от реальной жизни и заменяя «настоящие природные инстинкты искусственным информационным полем этого живого Мира».

Ранее Рустам QBic нарисовал мурал под названием «Головоломка» на одном из домов Челябинска.

