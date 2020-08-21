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Казанский художник нарисовал мурал на доме Челябинска

03:31, 21.08.2020
Казанский художник нарисовал мурал на доме Челябинска
Фото: instagram.com/rustamqbic

Казанский художник Рустам QBIC нарисовал мурал «Головоломка» на одном из домов Челябинска.

«Как ребёнок учится в игре и взрослеет, так же каждый из нас становится сильнее и мудрее с каждой новой задачей. Нужно лишь взять очередной Кубик Рубика, собрать его и отложить, принявшись за новую головоломку. А почва под нашими ногами — наш опыт», — описал свою работу художник.

В начале августа Рустам QBic создал мурал в Кировском районе Казани. Рисунок появился на стене завода «Сафьян».

ОбществоКультура Татарстан
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