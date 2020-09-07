Президент Татарстана прибыл в Нижнекамск на церемонии открытия газопровода и спортивных объектов

Сегодня в Нижнекамске откроют газопровод высокого давления стоимостью 4,3 млрд рублей, а также реконструированный за 400 млн рублей футбольный стадион ФК «Нефтехимик», крытый футбольной манеж «Чулман Арена», детский сад №89. На церемонии открытия объектов прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов.

Глава республики запустит газопровод высокого давления ГРС № 2 «Елабуга Центральная — ПАО «Нижнекамскнефтехим». Это завершающий этап масштабного проекта ТАИФа по повышению надежности газоснабжения предприятий Группы, находящихся в Нижнекамском промышленном узле. Протяженность газопровода составляет 30 км, диаметр — 1200 мм.

После Рустам Минниханов прибудет на открытие футбольного манежа «Чулман Арена». Его строительство началось в конце прошлого года. Площадь нового крытого манежа превышает 5,5 тыс. кв.метров, размеры поля — 90 на 45 м., стоимость — 329 млн рублей.



В «Чулман Арене» будут заниматься воспитанники детско-юношеской спортивной школы ФК «Нефтехимик», которой недавно присвоили статус Детского футбольного центра.



Грандиозный праздник футбола состоится на обновленном стадионе «Нефтехимик». На масштабную реконструкцию стадиона «Нижнекамскнефтехим» выделил 400 млн рублей. После ремонта футбольное поле соответствует требованиям регламента I дивизиона ФНЛ — установлены подогрев и автоматический полив искусственного поля, имеются 4 мачты освещения и электронное табло.

На этом череда событий в Нижнекамске не закончится. Рустам Минниханов также откроет новый детский сад №89, осмотрит после капитального ремонта нижнекамский драматический театр имени Туфана Минуллина и проинспектирует ход работ в рамках программы «Наш двор».