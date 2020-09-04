Тихановская попросила ООН срочно направить миссию в Белоруссию

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала ООН срочно направить международную миссию для того, чтобы она задокументировала «ситуацию на земле».

В ходе своего выступления на неофициальном заседании СБ ООН по «формуле Арриа», посвященном проблеме соблюдения прав человека в Белоруссии, она указала на множество случаев задержания и чрезмерного применения силы по отношению к протестующим, передает «РИА Новости».

Ранее Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии пытался несколько раз связаться с послом РФ в республике Дмитрием Мезенцевым. Однако пока никакого ответа они не получили.

