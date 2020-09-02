Белорусская оппозиция сообщила о попытках связаться с послом России

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии пытался несколько раз связаться с послом РФ в республике Дмитрием Мезенцевым, пока никакого ответа им не поступило, сообщила член президиума совета Мария Колесникова.

«Мы пока не получили никакого ответа, но мы ждем, мы готовы … нашу позицию объяснить», — передает ее слова «Эхо Москвы».

Попытки связаться с российским дипломатом делались через электронную почту. «Говорят, что наши послания дошли и скоро будет ответ», — сказала Колесникова.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что оппозиция готова рассматривать Россию в качестве международного посредника в разрешении политического кризиса в Белоруссии.

