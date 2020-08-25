Свешников покинул пост главного тренера «СКА-Нефтяника»

Главный тренер «СКА-Нефтяника» Михаил Свешников покинул свой пост по семейным обстоятельствам. Об этом сообщается на официальном сайте хабаровского клуба.

«По семейным обстоятельствам Михаил Свешников вынужден расторгнуть контракт с клубом. Что это за обстоятельства, он сильно не распространяется. Сегодня он дорабатывает последний день, с завтрашнего дня он уже в «СКА-Нефтянике» не работает», — говорится в заявлении клуба.

Свешников провел в должности главного тренера «СКА-Нефтяника» всего пять месяцев. Он был назначен 1 апреля 2020 года после увольнения Михаила Юрьева.

Отметим, что Свешников также входит в тренерский штаб национальной сборной России.

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