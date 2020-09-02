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«СКА-Нефтяник» подтвердил назначение Хандаева главным тренером клуба

15:39, 02.09.2020
«СКА-Нефтяник» подтвердил назначение Хандаева главным тренером клуба
Фото: vk.com/akbarsdynamo

Директор хоккейного клуба «СКА-Нефтяник» Семен Экшенгер подтвердил назначение рулевого казанского «Ак Барс-Динамо» Ильяса Хандаева на пост главного тренера хабаровской команды.

— Все переговоры проведены. Новым главным тренером станет Ильяс Хандаев. Сейчас он завершает все свои дела в «Динамо-Казань» и планирует приехать к нам ближе к выходным. В воскресенье и понедельник еще пройдут тренировки, а затем специалист вместе с командой будет выезжать на матчи Кубка России, — рассказал Семен Экшенгер.

Напомним, недавно «Реальное время» сообщало об уходе Хандаева с поста главного тренера «Ак Барс-Динамо». Ранее «СКА-Нефтяник» объявил об уходе Михаила Свешникова. Специалист покинул пост главного тренера хабаровчан по семейным обстоятельствам.

СпортХоккей с мячом Татарстан
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