НАТО призывает Россию раскрыть ОЗХО программу «Новичок»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призывает российское правительство раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) программу «Новичок». Организация считает, что Россия должна полностью сотрудничать с ОЗХО по беспристрастному международному расследованию.

«Те, кто ответственен за это нападение (на Алексея Навального, — прим. ред.), должны быть привлечены к ответственности. Мы призываем Россию предоставить полное раскрытие ОЗХО программы «Новичок», — цитирует «РИА Новости» слова Столтенберга.

Напомним, что кабмин ФРГ сообщили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». В Госдуме России на это ответили, что подобное заявление «стоит рассматривать как провокационное».

