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НАТО призывает Россию раскрыть ОЗХО программу «Новичок»

16:17, 04.09.2020
НАТО призывает Россию раскрыть ОЗХО программу «Новичок»
Фото: eadaily.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призывает российское правительство раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) программу «Новичок». Организация считает, что Россия должна полностью сотрудничать с ОЗХО по беспристрастному международному расследованию.

«Те, кто ответственен за это нападение (на Алексея Навального, — прим. ред.), должны быть привлечены к ответственности. Мы призываем Россию предоставить полное раскрытие ОЗХО программы «Новичок», — цитирует «РИА Новости» слова Столтенберга.

Напомним, что кабмин ФРГ сообщили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». В Госдуме России на это ответили, что подобное заявление «стоит рассматривать как провокационное».

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