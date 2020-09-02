В Госдуме прокомментировали заявление Германии о «Новичке» у Навального

В Госдуме прокомментировали заявление кабмина Германии об отравлении оппозиционера Алексея Навального ядом «Новичок».

Как заявил член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, заявление «стоит рассматривать как провокационное». Он уверен, что название яда было придумано на Западе для устрашения граждан «агрессивной» Россией».

«При этом мы совершенно не заинтересованы в том, чтобы кого-то запугивать. Мы настроены на конструктивное сотрудничество, и политический процесс у нас открытый», — цитирует Морозова RT.

Ранее в кабмине Германии заявили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Это установили военные токсикологи. После заявления Берлина на Московской бирже упал курс рубля. Кремль же отреагировал, что Берлин не поставил в известность Москву о своих выводах об отравлении оппозиционера.

