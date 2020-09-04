В медцентры поступила российская вакцина от коронавируса «Спутник V»
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная центром Гамалеи, развезена в медцентры. Об этом сообщает ТАСС.
Третий этап исследований вакцины на добровольцах начнется в ближайшее время. Наблюдение за испытавшими вакцину «Спутник V» продлится минимум шесть месяцев.
Ранее в Минздраве России заявили, что массовая вакцинация от коронавируса людей из групп риска, в частности врачей и учителей, стартует ориентировочно после ноября—декабря этого года.
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