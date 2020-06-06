Рифкат Минниханов создаст в Татарстане центр мониторинга и управления транспортом за 131 млн рублей

В Татарстане на центр диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом (ЦДМУ) выделят 131 млн рублей. Систему финансирует федеральный бюджет по заказу ГБУ «Безопасность дорожного движения», которым руководит экс-глава ГИБДД РТ Рифкат Минниханов.

Согласно тендеру, ЦДМУ будет заниматься системами метеомониторинга, мониторинга параметров транспортного потока и информированием участников дорожного движения.

Так, для мониторинга погоды на 15 участках дорог в Татарстане установят автоматические метеостанции. Для информирования водителей установят табло, где будут транслировать сообщения о пробках, ДТП, погодных условиях и проведении дорожных работ.

Чтобы обеспечить учет всех транспортных средств, на дорогах установят 18 комплексов. Так, они появятся на автодорогах Казань — Малмыж, Набережные Челны — Сарманово, на подъезде к селу Столбище и проч.

Планируется, что системы учета интенсивности дорожного движения будут распознавать все типы транспортных средств в потоке, определять количество машин и средний интервал между ними, а также среднюю скорость потока и загрузку по полосам движения. Эти данные будут автоматически передаваться в ЦДМУ.

Итоги конкурса подведут 19 июня. Реализовать проект нужно будет в течение 100 дней после подписания контракта.