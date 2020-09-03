Минфин закрыл информацию о выпадающих нефтегазовых доходах бюджета

Министерство финансов России опубликовало ежемесячное сообщение об объемах покупки/продажи иностранной валюты по бюджетному правилу, однако в нем не оказалось традиционной информации об ожидаемых дополнительных или выпадающих нефтегазовых доходах в текущем месяце.

По данным РБК, релиз все еще носит название «О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты».

Теперь из-за отсутствия этих данных нельзя оценить потери бюджета от сокращения экспорта нефти и газа.

Ранее сообщалось, что выручка «Татнефти» от экспорта нефти во втором квартале 2020 года снизилась вдвое, до 25,4 млрд рублей.