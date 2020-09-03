Двое пострадавших в ДТП с микроавтобусом скончались в больнице — Минздрав Татарстана

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Двое пострадавших в ДТП с микроавтобусом скончались в больнице. Об этом «Реальному времени» сообщили в Минздраве Татарстана.

Водитель и пассажир легкового автомобиля были доставлены в РКБ в крайне тяжелом состоянии. Спустя час они скончались в больнице.

Четверо пассажиров микроавтобуса также были доставлены в РКБ. После осмотра врачей один из них был госпитализирован в стационар в состоянии средней степени тяжести. Состояние троих не вызывало опасений, их отпустили на амбулаторное лечение.

Напомним, что сегодня в 8 часов утра на 54-м км автодороги Казань — Оренбург на территории Лаишевского района 37-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло», двигаясь со стороны Чистополя в Казань, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «Форд Транзит», направлявшимся в сторону села Алексеевское.