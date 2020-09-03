Новости происшествий

11:21 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

При аварии с автобусом в Татарстане пострадали шестеро

10:38, 03.09.2020
При аварии с автобусом в Татарстане пострадали шестеро
Фото: 16.мвд.рф

По данным МВД Татарстана, сегодня утром под Казанью произошла авария с пассажирским автобусом. Пострадали шесть человек.

Предварительно установлено, что в 8 часов утра на 54 км автодороги Казань — Оренбург на территории Лаишевского района 37-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло», двигаясь со стороны Чистополя в Казань, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «Форд Транзит», направлявшимся в сторону села Алексеевское.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки, а также четверо пассажиров автобуса получили различные травмы и были доставлены в больницу. Обстоятельства произошедшего уточняются.

ПроисшествияАвтоОбществоБизнесТранспорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем