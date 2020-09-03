Прокурор заявил, что Фургал управлял бандой, убивающей неугодных лиц

Сегодня в Басманном суде Москвы прокурор заявил, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал «руководил подразделением, занимающимся физическим устранением неугодных ему лиц». Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе расследования дела органы следствия получили заявления от свидетелей, что они испытывают страх от действий обвиняемого. Эта угроза не ликвидирована и несет не голословный характер», — сообщил суду гособвинитель по делу экс-губернатора Хабаровского края.

Сергей Фургал опроверг заявление прокурора и вновь заявил о своей невиновности. Он также сообщил, что считает свое дело политическим.

«Ни о каких структурных подразделениях, о создании бандформирований и физическом устранении неугодных речи нет», — ответил на обвинение адвокат Фургала Борис Кожемякин.

Также прокурор обвинил Фургала в использовании протестов в Хабаровске в своих интересах.

Ранее Следственный комитет России предъявил Фургалу обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори.

