Фургалу предъявили обвинение в организации убийства Евгения Зори

Следственный комитет России предъявил экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Сегодня следователи официально предъявили обвинение Фургалу в организации убийства Евгения Зори», — сообщили агентству. Известно, что бывший губернатор вину не признает.

Ранее в Следкоме заявили, что суд поддержал просьбу следствия отменить постановление о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году. После убийства Евгения Зори экс-губернатор был задержан в качестве подозреваемого.

Напомним, что Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей, совершенных преступной группировкой в начале 2000-х годов на территории Хабаровского края и Амурской области.

