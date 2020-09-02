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Фургалу предъявили обвинение в организации убийства Евгения Зори

16:03, 02.09.2020
Фургалу предъявили обвинение в организации убийства Евгения Зори
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России предъявил экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Сегодня следователи официально предъявили обвинение Фургалу в организации убийства Евгения Зори», — сообщили агентству. Известно, что бывший губернатор вину не признает.

Ранее в Следкоме заявили, что суд поддержал просьбу следствия отменить постановление о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году. После убийства Евгения Зори экс-губернатор был задержан в качестве подозреваемого.

Напомним, что Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей, совершенных преступной группировкой в начале 2000-х годов на территории Хабаровского края и Амурской области.

Происшествия
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