Шевченко: «ЦСКА удивил своим уровнем, они готовы гораздо хуже «Ак Барса»

Российский журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко оценил игру между московским ЦСКА и «Ак Барсом» в матче Кубка Открытия КХЛ. Он объяснил, почему казанцы оказались сильнее своего соперника, а также поделился впечатлениями от выступления легионеров в команде Дмитрия Квартальнова.

«ЦСКА удивил своим уровнем. Они готовы гораздо хуже соперника. В атаке не было ни одного иностранца, потому что не готовы. Место в воротах занял Александр Шарыченков, но все равно. Уступили, потому в «Ак Барсе» пока что все играют с настроением. Все бегут, все бьют, все давят. Видели разрыв в статистике силовых приемов? 22 — 8 пользу гостей. Понятно же, что это зависит от формы.

Дмитрий Квартальнов рискнул и выпустил на площадку Джастина Азеведо и Найджела Доуса. Первый выходил на лед лишь в начале августа против «Нефтехимика», второй и в Россию приехал совсем недавно. Оба иностранца выглядели скромно, но потом организовали важнейший гол за семь минут до окончания основного времени, да еще и очень красивый. А ведь они будут добавлять, а если устанут, то их есть кем заменить», — сказал Шевченко.

Накануне в Москве состоялся матч за Кубок Открытия КХЛ между ЦСКА и «Ак Барсом» (2:3от). Казанцы дважды проигрывали по ходу встречи, но в овертайме оказались точнее своего соперника. Решающую шайбу забросил нападающий Дмитрий Воронков, который воспользовался ошибкой защитников армейского клуба.

Следующий матч «Ак Барс» проведет дома против подмосковного «Витязя». Все 60 игр казанцев в сезоне-2020/21 в прямом эфире покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ Планета».

Подробнее о ходе матча, а также о главных итогах Кубка Открытия КХЛ можно почитать в материале «Реального времени».