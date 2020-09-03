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ТНВ и «ТНВ Планета» покажут все матчи «Ак Барса» в сезоне КХЛ

00:52, 03.09.2020
ТНВ и «ТНВ Планета» покажут все матчи «Ак Барса» в сезоне КХЛ
Фото: ak-bars.ru

Все 60 матчей казанского «Ак Барса» в сезоне-2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будут показаны в прямом эфире на двух телеканалах — ТНВ и «ТНВ Планета».

Перед началом, в перерывах и после матча будет работать студия обновленного «Ак Барс Шоу» с Камилей Харисовой в роли ведущей.

На телеканале «ТНВ Планета» трансляции преимущественно будут вестись комментаторами на татарском языке.

Ранее ТНВ показал в прямом эфире все матчи хоккейного турнира Кубок чемпионов в Казани.

СпортХоккей Татарстан
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