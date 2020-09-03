ТНВ и «ТНВ Планета» покажут все матчи «Ак Барса» в сезоне КХЛ

Все 60 матчей казанского «Ак Барса» в сезоне-2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будут показаны в прямом эфире на двух телеканалах — ТНВ и «ТНВ Планета».

Перед началом, в перерывах и после матча будет работать студия обновленного «Ак Барс Шоу» с Камилей Харисовой в роли ведущей.

На телеканале «ТНВ Планета» трансляции преимущественно будут вестись комментаторами на татарском языке.

Ранее ТНВ показал в прямом эфире все матчи хоккейного турнира Кубок чемпионов в Казани.