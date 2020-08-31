Синоптики рассказали, когда в Татарстане похолодает

В Гидрометцентре Татарстана сообщили, что со 2 сентября в республике начнет холодать.

Сегодня в полдень под влиянием области повышенного давления воздух прогрелся до +23—28. Завтра, 1 сентября, сохранится по-летнему теплая погода, температура воздуха составит +26—31. Осадки маловероятны.

В среду, 2 сентября, через РТ пройдет холодный атмосферный фронт. Днем местами возможен небольшой дождь. Вслед за ним начнет поступать холодный воздух. Температуры воздуха ночью составят +12—17, днем на преобладающей территории ожидается +17—22, в восточных районах до +26.

3—5 сентября погода будет формироваться под влиянием холодного северо-западного антициклона. Существенных осадков не ожидается. Ночью ожидается до +10, днем — до +20.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессор Юрий Переведенцев рассказал, что в первые пять дней сентября температура воздуха будет на 4—5 градусов выше нормы.