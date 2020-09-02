Немецкие врачи рассказали о состоянии Навального

Состояние здоровья оппозиционера Алексея Навального, который с 22 августа проходит лечение в немецкой клинике Charite, остается тяжелым. Он до сих пор находится на лечении в реанимации и на ИВЛ.

«Симптомы ингибиторов холинэстеразы, вызванные доказанным отравлением, уменьшаются. Причина этого — постепенное восстановление активности холинэстеразы», — приводит «РИА Новости» заявление клиники.

Медики по-прежнему допускают длительное лечение и отдаленные последствия тяжелого отравления.

Сегодня власти Германии заявили, что оппозиционера Алексея Навального отравили веществом из группы «Новичок». К такому выводу пришли военные токсикологи. В Кремле заявили, что Берлин не поставил в известность Москву о своих выводах об отравлении оппозиционера.

