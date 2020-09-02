В Кремле ответили на заявление Германии об отравлении Навального веществом из группы «Новичок»

Берлин не поставил в известность Москву о своих выводах про отравление оппозиционера Алексея Навального веществом из группы «Новичок», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У России нет таких данных, передает «РИА Новости» со ссылкой на его слова.

Сегодня власти Германии сообщили о том, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». К такому выводу пришли военные токсикологи.



Оппозиционер попал в больницу в Омске 20 августа после ухудшения состояния во время перелета по маршруту Томск — Москва с подозрением на отравление.

