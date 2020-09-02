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Посла России вызвали в МИД Германии из-за новых данных по отравлению Навального

18:24, 02.09.2020
Посла России вызвали в МИД Германии из-за новых данных по отравлению Навального
Фото: pixabay.com

Посол России Сергей Нечаев посетил МИД Германии в связи с последними данными об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Власти ФРГ ранее заявили, что российского посла вызовут в МИД для того, чтобы сообщить ему о результатах исследования, передает «РИА Новости».

Сегодня власти Германии сообщили о том, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Берлин не уведомлял Москву о своих выводах об отравлении Навального.

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