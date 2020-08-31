Источник: Хандаев покинул казанское «Динамо» и возглавит «СКА-Нефтяник»
Главный тренер казанского «Ак Барс-Динамо» Ильяс Хандаев покинул клуб, сообщает источник, знакомый с ситуацией.
В ближайшее время рулевой казанцев может перейти на аналогичную должность в хабаровском «СКА-Нефтянике».
По некоторым данным, кандидатуру Хандаева одобрили в Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Новый директор хабаровского клуба Семен Экшенгер консультировался с руководством ФХМР по этому вопросу.
Отметим, что на официальном сайте «Ак Барс-Динамо» Хандаев продолжает значиться главным тренером казанской команды.
Ранее «СКА-Нефтяник» объявил об уходе Михаила Свешникова. Специалист покинул пост главного тренера хабаровчан по семейным обстоятельствам.СпортХоккей с мячом Татарстан
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