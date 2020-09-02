Владимир Вуйтек назвал ЦСКА фаворитом матча с «Ак Барсом»

Хоккейный тренер, а ныне эксперт Владимир Вуйтек поделился своими ожиданиями от матча за Кубок Открытия КХЛ между ЦСКА и казанским «Ак Барсом». Экс-рулевой казанцев считает московских армейцев фаворитами предстоящей встречи.

«В прошлом сезоне «Ак Барс» начинал сезон тоже матчем против ЦСКА и тогда проиграл. Тогда у ЦСКА была уже вторая игра, а сейчас для обоих команд старт сезона. И в этом матче, думаю, армейцы выиграют.

Первый матч сезона, и после такой долгой паузы, да еще и с болельщиками — ЦСКА фаворит для меня. Конечно, сейчас сложно говорить, как команды подготовлены, но в любом случае нас ждет борьба. Победа легкой не будет. Не удивлюсь, даже если победитель не определится в основное время», — считает Вуйтек.

Напомним, встреча против ЦСКА состоится в среду, 2 сентября. Матч станет первым в новом сезоне КХЛ и пройдет в рамках Кубка открытия.

Казанский клуб в этой игре не сможет рассчитывать на капитана команды Даниса Зарипова. Тренерский штаб во главе с Дмитрием Квартальновым не взял нападающего на выездной матч с ЦСКА. При этом все новички Александр Хованов, Александр Бурмистров, Найджел Доус и Стефан Да Коста полетели на игру.



Подробнее о главных интригах предстоящего сезона можно почитать в обзорном материале «Реального времени».