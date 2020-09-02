Данис Зарипов не полетел на матч «Ак Барса» против ЦСКА

«Ак Барс» объявил список игроков, отправившихся на матч Кубка открытия КХЛ против ЦСКА.

В Москву вместе с командой не полетел капитан Данис Зарипов. Тренерский штаб решил оставить хоккеиста в Казани.

Новички «Ак Барса» Александр Хованов, Найджел Доус и Стефан Да Коста отправились в Москву, также на матч вылетели молодые Савелий Кувардин, Илья Сафонов и Амир Мифтахов.

Вратари: Тимур Билялов, Амир Мифтахов, Адам Рейдеборн.

Защитники: Микаэль Викстранд, Никита Лямкин, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Камиль Фазылзянов, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин.

Нападающие: Джастин Азеведо, Александр Бурмистров, Дмитрий Воронков, Артем Галимов, Станислав Галиев, Стефан Да Коста, Найджел Доус, Патрис Кормье, Савелий Кувардин, Артем Лукоянов, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Виктор Тихонов, Михаил Фисенко, Александр Хованов.

Напомним, встреча против ЦСКА состоится в среду, 2 сентября. Матч станет первым в новом сезоне КХЛ и пройдет в рамках Кубка Открытия.

Подробнее о главных интригах предстоящего сезона можно почитать в обзорном материале «Реального времени».