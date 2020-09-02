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В России расширили выплаты ветеранам к 75-летию Победы на участников борьбы с бандподпольем

14:57, 02.09.2020
В России расширили выплаты ветеранам к 75-летию Победы на участников борьбы с бандподпольем
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о распространении выплаты к 75-летию Победы на участников боевых операций по ликвидации националистического подполья на территории Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что инициатива о расширении выплат принадлежит главе службы внешней разведки России, председателю общественного совета проекта «Единой России» «Историческая память» Сергею Нарышкину и руководителям других силовых ведомств.

Хинштейн опубликовал президентский указ на своей странице в Twitter.

Напомним, что Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-летием Победы в феврале этого года.

По данным ПФР по Татарстану, в республике к юбилею Победы почти 32 тысячам ветеранов Великой Отечественной войны вручили единовременную выплату.

Общество Татарстан
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