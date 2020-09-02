В России расширили выплаты ветеранам к 75-летию Победы на участников борьбы с бандподпольем

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о распространении выплаты к 75-летию Победы на участников боевых операций по ликвидации националистического подполья на территории Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что инициатива о расширении выплат принадлежит главе службы внешней разведки России, председателю общественного совета проекта «Единой России» «Историческая память» Сергею Нарышкину и руководителям других силовых ведомств.

Хинштейн опубликовал президентский указ на своей странице в Twitter.

Президент распространил выплаты к 75-летию Победы на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике,Белоруссии,на Украине.Справедливое и правильное решение!

Спасибо главе @rushistorg С.Нарышкину, к-й с руководителями других силовых ведомств инициировал обращение к @KremlinRussia pic.twitter.com/HPBzSO9src — Александр Хинштейн (@Khinshtein) September 2, 2020

Напомним, что Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-летием Победы в феврале этого года.



По данным ПФР по Татарстану, в республике к юбилею Победы почти 32 тысячам ветеранов Великой Отечественной войны вручили единовременную выплату.

