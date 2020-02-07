Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны

Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-летием Победы. Информация опубликована на сайте президента России.

Согласно документу, на выплату имеют право ветераны из России, а также ветераны из Латвии, Литвы и Эстонии, постоянно проживающие на территории РФ. Инвалиды Великой Отечественной, ветераны, несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, созданных фашистами, вдовы военнослужащих получат по 75 000 рублей. Ветераны тыла и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат по 50 000 рублей.

Выплаты будут производиться в апреле — мае 2020 года.

