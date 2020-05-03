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В Татарстане 32 тысячи ветеранов получили выплаты к 75-летию Победы

07:16, 03.05.2020
В Татарстане 32 тысячи ветеранов получили выплаты к 75-летию Победы
Фото: tatarstan.ru

В Татарстане почти 32 тысячам ветеранам Великой Отечественной войны вручили единовременную выплату к юбилею Победы. Такие данные озвучил управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

Единовременные выплаты от правительства России и Татарстана выдаются в честь 75-летия Победы. Участникам войны выплачивается в общей сложности 110 тыс. рублей, а вдовам — по 80 тыс. рублей.

Общество Татарстан
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