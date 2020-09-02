Егор Сорокин: «Как я изменился после дебюта за сборную? Перешел в клуб, который будет играть в еврокубках»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин прокомментировал свой вызов в сборную России на матчи с Сербией и Венгрией.

«Конечно, соскучился. Рад, что вызвали. Предстоит доказывать на тренировках и ждать своего шанса. В целом все хорошо, плановые тренировки, все как обычно, ничего нового нет. Свое состояние оцениваю нормально. Готов играть. Физическое состояние хорошее, потому что выполняю ту же работу, если не играю. Все хорошо, чувствую себя отлично.

Как я изменился со времени своего дебюта за сборную? Я, во-первых, перешел в другой клуб, который будет играть в еврокубках. Это тоже шаг вперед. Я стал увереннее и опытнее за два года. Сейчас остается еще больше работать, чтобы еще лучше быть, чтобы не только в товарищеских матчах играть за сборную», — сказал Сорокин.

24-летний защитник ранее был игроком казанского «Рубина», выступая за который в сентябре 2018 года дебютировал в составе сборной России. Перед началом прошлого сезона Сорокина выкупил «Краснодар» и оставил игрока в команде Романа Шаронова до зимы на правах аренды. Зимой защитник впервые сыграл за краснодарскую команду.

Напомним, сборная России по футболу 3 сентября сыграет с Сербией, матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена». После этого команда Станислава Черчесова отправится в Венгрию, где 6 сентября встретится с хозяевами поля.

Ранее из-за травм Александра Головина и Евгения Луценко в сборную были приглашены полузащитник Даниил Фомин из «Динамо» и нападающий Александр Соболев, представляющий «Спартак».