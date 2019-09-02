Трансферный дедлайн. Караваев в «Зените», Рогич в «Оренбурге» и другие переходы дня

Сегодня в России последний день, когда клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу могут совершать трансферы.

«Реальное время» приводит все совершившиеся трансферы 2 сентября до 00.00 по мск.

Правый защитник «Витесса» Вячеслав Караваев перешел в «Зенит». 24-летний воспитанник ЦСКА подписал с клубом из Санкт-Петербурга контракт, рассчитанный на 4 года.

Полузащитник «Эребру» Филип Рогич перешел в «Оренбург», сообщается на официальном сайте российского клуба.

Казанский «Рубин» объявил о переходе на правах аренды полузащитника «Ростова» Александра Зуева и уже заявил для матчей РПЛ под 12-м игровым номером.

Также по арендному соглашению команд игрок «Уфы» Сильвестр Игбун стал футболистом «Динамо». Сообщается, что в данном случае имеет место право выкупа со стороны «бело-голубых».

Защитник португальской «Бенфики» Виталий Лысцов подписал 3-летний контракт с «Крыльями Советов». За самарский клуб футболист будет выступать под 5 номером.

Полузащитник Мануэль Фернандеш в статусе свободного агента стал игроком «Краснодара». В прошлом сезоне португалец был лидером московского «Локомотива».

ЦСКА арендовал на сезон бразильского хавбека Лукаса Сантоса из «Васко да Гамы».

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе следующий сезон проведет в «Тамбове». Новичок премьер-лиги арендовал игрока сроком на 1 год.

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони перешел в «Сампдорию». Итальянский клуб арендовал игрока сроком на 1 год с дальнейшим правом выкупа.