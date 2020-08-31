Соболев и Фомин приглашены в сборную России

Тренерский штаб сборной России по футболу дополнительно вызвал двух футболистов для подготовки к матчам Лиги Наций с командами Сербией и Венгрией.

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин и нападающий «Спартака» Александр Соболев приглашены на сбор национальной команды вместо травмированных Александра Головина из «Монако» и Евгения Луценко из тульского «Арсенала».

Соболев и Фомин вызваны в сборную России pic.twitter.com/UPvg1ClriP — Сборная России (@TeamRussia) August 30, 2020

В сентябре сборной России предстоит сыграть две встречи в рамках Лиги наций. 3 сентября команда Станислава Черчесова примет сборную Сербии, а 6 сентября встретится в гостях с Венгрией.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной России огласил состав на предстоящие матчи.