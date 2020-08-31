Новости спорта

09:38 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Соболев и Фомин приглашены в сборную России

09:22, 31.08.2020
Соболев и Фомин приглашены в сборную России
Фото: spartak.com

Тренерский штаб сборной России по футболу дополнительно вызвал двух футболистов для подготовки к матчам Лиги Наций с командами Сербией и Венгрией.

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин и нападающий «Спартака» Александр Соболев приглашены на сбор национальной команды вместо травмированных Александра Головина из «Монако» и Евгения Луценко из тульского «Арсенала».

В сентябре сборной России предстоит сыграть две встречи в рамках Лиги наций. 3 сентября команда Станислава Черчесова примет сборную Сербии, а 6 сентября встретится в гостях с Венгрией.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной России огласил состав на предстоящие матчи.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем